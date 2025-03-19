Глава СК России потребовал доклад о расследовании отсутствия дорожной инфраструктуры в одном из населенных пунктов Московской области

В эфире федерального телеканала вышел сюжет, согласно которому в деревне Чарково Московской области десятки многодетных семей, которым выделены земельные участки, не могут приступить к строительству домов из-за отсутствия подъездных путей.
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