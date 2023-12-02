На Тюменскую область надвигаются аномальные холода

На территории Тюменской области в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы до 27 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд сообщил, что холода в регионе продлятся следующую неделю.
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