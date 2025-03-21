Стало известно, когда и где на Кубани можно будет взять льготную ипотеку на «вторичку»С 1 апреля 2025 года семейная ипотека будет доступна для покупателей вторичного жилья в сотнях российских городов с низким уровнем строительства В этот список вошли также Геленджик и Туапсе.