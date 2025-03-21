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Живая Кубань

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Стало известно, когда и где на Кубани можно будет взять льготную ипотеку на «вторичку»

Стало известно, когда и где на Кубани можно будет взять льготную ипотеку на «вторичку»

Стало известно, когда и где на Кубани можно будет взять льготную ипотеку на «вторичку»С 1 апреля 2025 года семейная ипотека будет доступна для покупателей вторичного жилья  в сотнях российских городов с низким уровнем строительства В этот список вошли также  Геленджик и Туапсе.

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