Амстердам с высоты

Traveller

Как-то остановился в отеле "Краснопольский" (спекулятивные я вам скажу цены!!!) Но самое интересное, что обратная сторона этого отелевского комплекса выходит прямиком... в квартал Красных фонарей. Ну а сам город довольно таки скучный. И вам повезёт, если не будет дождя и ветра. Иначе полный абзац!!!