Амстердам и Центральная площадь Дам с высоты птичьего полета) Вид захватывает дух! Площадь получила свое название от плотины на реке Амстел, построенной в 13 веке.
Амстердам с высоты
Комментарии
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Traveller
Как-то остановился в отеле "Краснопольский" (спекулятивные я вам скажу цены!!!) Но самое интересное, что обратная сторона этого отелевского комплекса выходит прямиком... в квартал Красных фонарей. Ну а сам город довольно таки скучный. И вам повезёт, если не будет дождя и ветра. Иначе полный абзац!!!
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