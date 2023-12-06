Подрядчик сорвал выполнение трёх контрактов по нацпроекту БКД в Новосибирске

Из-за бездействия подрядчика на перекрёстках Новосибирска произошло 8 ДТП.Коммерческая организация из Алтайского края не исполнила в срок обязательства по трём государственным контрактам, заключенным с ГКУ НСО "ЦОДД" в рамках исполнения национального проекта "Безопасные и качественные дороги".
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