Лифты есть — монтажников не хватает

В России автоматически продлили срок службы устаревших лифтов на пять лет. Оборудование продолжат использовать под строгим контролем Ростехнадзора, но, как рассказали «Парламентской газете» эксперты отрасли, в стране катастрофически не хватает специалистов сервисных и монтажных организаций.