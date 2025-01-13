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Парламентская газета

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Лифты есть — монтажников не хватает

Лифты есть — монтажников не хватает

В России автоматически продлили срок службы устаревших лифтов на пять лет. Оборудование продолжат использовать под строгим контролем Ростехнадзора, но, как рассказали «Парламентской газете» эксперты отрасли, в стране катастрофически не хватает специалистов сервисных и монтажных организаций.

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