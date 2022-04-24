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«Иной путь»: Глава МИД Австрии высказался против полноправного членства Украины в ЕС

«Иной путь»: Глава МИД Австрии высказался против полноправного членства Украины в ЕС

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг убежден, что необходимо дальнейшее укрепление отношений Киева и Брюсселя, однако он не поддерживает вступление Украины в объединение, передают австрийские СМИ, в том числе газета Heute и телеканал Oe24.

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