Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году / © Visual Capitalist В этой инфографике представлен рейтинг городов мира по качеству жизни, составленный на основе данных исследования Global Cities Index 2026 аналитического центра Oxford Economics, охватывающего 1000 городов по всей планете.