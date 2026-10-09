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Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году / © Visual Capitalist В этой инфографике представлен рейтинг городов мира по качеству жизни, составленный на основе данных исследования Global Cities Index 2026 аналитического центра Oxford Economics, охватывающего 1000 городов по всей планете.

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