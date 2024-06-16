Посол РФ в Канаде: Трюдо топчет память канадских борцов с нацизмом

Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что поведение премьер-министра Джастина Трюдо, который публично выкрикивает бандеровские лозунги, показывает неуважительное отношение к памяти канадцев, сражавшихся в составе антигитлеровской коалиции.
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