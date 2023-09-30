Драма "Воздух" Германа-младшего отобрана в конкурс кинофестиваля в Токио

Снимать фильм о женщинах-лётчицах в годы Второй мировой войны Алексей Герман – младший решился не сразу: – Когда мне предложили делать этот фильм, я долго боялся браться за него, потому что не очень понимал, как это технически сделать.
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