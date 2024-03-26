После теракта в "Крокус Сити Холле", унесшего жизни не менее 139 человек, в обществе разгорелась дискуссия о том, какого наказания заслуживают террористы.
Адвокат Михальчик: для возвращения смертной казни придется изменить Конституцию
Комментарии
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АЛ
Александр Лепаев
так пускай меняют. смертная казнь очень нужна России. хотя это негуманно но она нужна потому что отпетые убийцы зажратые чиновники небояца. знают насколько не посадят все равно за хорошие деньги отпустят. вот и творят что захотят. а будет смертная казнь можно будет как в Китае. вывели публично на площадь и казнили. сколько будет пользы для страны. убил целенаправленно убили и его. меньше денег на содержание.так что негуманно но очень нужно.
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