Несмотря на постепенное восстановление работы Starlink на Украине, скоростные лимиты остаются недостаточными для выполнения оборонных и логистических задач в прежнем объеме, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.
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