В Германии по подозрению в шпионаже арестовали гражданина Украины

Немецкие правоохранители задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже с целью совершения диверсии, говорится в совместном заявлении баварского ведомства по уголовным делам и Генпрокуратуры Мюнхена.
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