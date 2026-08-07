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ВС РФ поразили два сухогруза ВСУ в Черном море – Минобороны

ВС РФ поразили два сухогруза ВСУ в Черном море – Минобороны

Вооруженные силы Российской Федерации в акватории Черного моря уничтожили два морских судна типа «сухогруз», которые осуществляли доставку вооружений и военного имущества для Вооруженных сил Украины.

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