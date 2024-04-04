Остин выразил возмущение главе минобороны Израиля после удара по колонне WCK

Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с главой минобороны Израиля Йоавом Галлантом выразил возмущение после удара израильской армии по колонне международной гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK).
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