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Остин выразил возмущение главе минобороны Израиля после удара по колонне WCK

Остин выразил возмущение главе минобороны Израиля после удара по колонне WCK

Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с главой минобороны Израиля Йоавом Галлантом выразил возмущение после удара израильской армии по колонне международной гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK).

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