Краснодарский краевой суд назначил от 12 до 15 лет лишения свободы двум местным жителям за поджог релейного шкафа на перегоне «Краснодар-Сортировочная — Лорис», который привёл к задержке движения поездов и материальному ущербу для ОАО «РЖД».