Краснодарский краевой суд назначил от 12 до 15 лет лишения свободы двум местным жителям за поджог релейного шкафа на перегоне «Краснодар-Сортировочная — Лорис», который привёл к задержке движения поездов и материальному ущербу для ОАО «РЖД».
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