«Уизардс» объявили о возвращении Томаша Саторански

Защитник Томаш Саторански (30 лет, 201 см) официально стал игроком «Вашингтона». Саторански ранее стал свободным агентом после того, как договорился о расторжении соглашения с «Сан-Антонио».

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