«Уизардс» объявили о возвращении Томаша Саторански

Защитник Томаш Саторански (30 лет, 201 см) официально стал игроком «Вашингтона». Саторански ранее стал свободным агентом после того, как договорился о расторжении соглашения с «Сан-Антонио».
Популярные статьи
- «Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации
- Веснина и Калинская выступили против военных действий на Украине
- Медведев об уходе «Йокерита» и Риги из КХЛ: «Лига это преодолеет. Вред будет нанесен латвийскому и финскому хоккею»
Свежие комментарии