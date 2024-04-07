Почетная жительница Красногвардейского района отмечает 85 юбилей

Женщина активно занимается общественной работой по патриотическому воспитанию молодежи Сегодня 85-й юбилей отмечает Герой Социалистического труда, почетная жительница Красногвардейского района Людмила Смирнова.
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