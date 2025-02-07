Депрессию и мигрень вылечат мозги с горошину

Ученые кафедры нервных болезней Института профессионального образования Сеченовского университета Минздрава России совместно с профессором Катанийского университета в Италии Витторио Калабрезе изучат работу мозга при мигренях, депрессии и нейродегенеративных заболеваниях.
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