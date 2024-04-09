Сотрудники Института Пушкина задержаны за продажу мигрантам сертификатов о знании русского языка

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Belitskyi Belitskyi

Каждый день читаем про таких коррупционеров в разных частях страны, которые за деньги или как еще выдают сертификаты на знание русского языка. Это явление стало массовым. Пора планку уголовного наказания поднимать с конфискацией заработанного непосильным трудом у всей семьи коррупционера, а всем кому они выдали высылка из страны, как давшим взятку. Фактически это подрыв национальной безопасности.