Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • epobedimski
    Что же вы врете все время? Желаемое за действительность принимаете! Приезжайте и посмотрите кто побеждает!Уползти бы из нор...
  • Юрий Золотарев
    Слышь, Бобик! А ведь ПУЛЯ летит быстрее любого твоего "бега"!Зе готовится бежать?
  • Владимир Витковский
    Наркоша косорылый и его опорос должны вонять на столбах на Крещатике, это удел подобной падали!!!Зе готовится бежать?

Сотрудники Института Пушкина задержаны за продажу мигрантам сертификатов о знании русского языка

Сотрудники Института Пушкина задержаны за продажу мигрантам сертификатов о знании русского языка

В Москве возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции и выдаче подложных языковых сертификатов.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Осудить как пособников террористов - и дело с концом.
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11 час.
BB
Belitskyi Belitskyi
Каждый день читаем про таких коррупционеров в разных частях страны, которые за деньги или как еще выдают сертификаты на знание русского языка. Это явление стало массовым. Пора планку уголовного наказания поднимать с конфискацией заработанного непосильным трудом у всей семьи коррупционера, а всем кому они выдали высылка из страны, как давшим взятку. Фактически это подрыв национальной безопасности.
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3 час.

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