В Москве возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции и выдаче подложных языковых сертификатов.
Сотрудники Института Пушкина задержаны за продажу мигрантам сертификатов о знании русского языка
Комментарии
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Валерий Бирюков
Осудить как пособников террористов - и дело с концом.
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11 час.
BB
Belitskyi Belitskyi
Каждый день читаем про таких коррупционеров в разных частях страны, которые за деньги или как еще выдают сертификаты на знание русского языка. Это явление стало массовым. Пора планку уголовного наказания поднимать с конфискацией заработанного непосильным трудом у всей семьи коррупционера, а всем кому они выдали высылка из страны, как давшим взятку. Фактически это подрыв национальной безопасности.
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3 час.
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