За рулём

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    ну это лишь незначительное дополнение к тому кнуту, который и так гуляет по спинам водительской братии, перечисленное...На АЗС свои закон...

Эксперт напомнил, какой срок годности у автомобильных шин

Эксперт напомнил, какой срок годности у автомобильных шин

В среднем, срок годности автомобильных шин составляет четыре сезона.  Если их аккуратно эксплуатировать и правильно хранить — пять-шесть сезонов, рассказал «Известиям» руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский.

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