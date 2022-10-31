Эксперт напомнил, какой срок годности у автомобильных шин

В среднем, срок годности автомобильных шин составляет четыре сезона. Если их аккуратно эксплуатировать и правильно хранить — пять-шесть сезонов, рассказал «Известиям» руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский.
В среднем, срок годности автомобильных шин составляет четыре сезона. Если их аккуратно эксплуатировать и правильно хранить — пять-шесть сезонов, рассказал «Известиям» руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский.
Свежие комментарии