В облцентре проходит ремонт улицы Нахимсона

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют участок от улицы Исаковского до улицы Твардовского Ремонт улицы Нахимсона стартовал в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Смоленске.
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