Американец, побывав в России, сказал, что мы живем скудно. Чего, по его мнению, у нас нет

Игорь Максаков

Прожил жизнь, но никогда не был за бугром нигде. Зато в детстве был в Артеке, ездил каждый год с мамой в Сочи, далее был на Иссык Куле, а Кураминский хребет Тянь Шаня облазил вдоль и поперёк. Бывал в биосферном заповеднике Сары Челек в Киргизии, неописуемая красота и воздуха в мире нет такого нигде. Ездил много раз на своих автомобилях в Крым, по Черноморскому побережью Кавказа, а тут толкают байду про гнилой Запад и ещё хотят сравнить с нашей жизнью. У меня свой дом, который сам построил, хороший автомобиль, в каждой комнате по телевизору, есть у меня Фендер Стратокастер и корейский Лес Пол, так как я играю хиты под минуса, ем что хочу, сам хороший повар и любитель самой вкусной для меня кухни - узбекской. Чего не хватает нам в нашей великой стране России? Всё для души и жизни есть. И за бугор не собираюсь ехать!