Вице-спикер Госдумы предложил уведомлять москвичей о приближении беспилотников по СМС

откуда такие придурки только берутся. бла.бла.бла. и за это он еще и зарплату получает.

Кусаин Альменов

Цитата из статьи: "Вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков предложил уведомлять москвичей о приближении беспилотных летательных аппаратов по СМС." В общем что-то вроде - "спасение утопающих дело рук самих утопающих". Если БПЛА прилетело, то виноваты сами москвичи и гости столицы, так как плохо за небом смотрели и сообщили СМС-ой слишком поздно, не вовремя. И какие могут быть претензии к службам ПВО МО РФ.