Новости, события, факты

146 655 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    так  они  старье  присылают"Наши худшие дога...
  • sylpfide sylpfide
    Примерно такая же история была с маминым дядей. Он три раза бежал из концлагеря. Дядя говорил на украинском и польско...Гиена Европы. Нуж...
  • саша дмитренко
    интересно,,мигранты  в  россии  не  первый  год! но  масса  поганых  статеек  появилась  именно  сейчас,,,,,,,и  чем ...Будут ли в России...

Вице-спикер Госдумы предложил уведомлять москвичей о приближении беспилотников по СМС

Вице-спикер Госдумы предложил уведомлять москвичей о приближении беспилотников по СМС

Партия "Новые люди" (праволиберальный проект методологов со Старой площади) - специфическая структура.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Царева
откуда такие придурки только берутся. бла.бла.бла. и за это он еще и зарплату получает.
Ответить
16 час.
Кусаин Альменов
Цитата из статьи: &quot;Вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков предложил уведомлять москвичей о приближении беспилотных летательных аппаратов по СМС.&quot; В общем что-то вроде - &quot;спасение утопающих дело рук самих утопающих&quot;. Если БПЛА прилетело, то виноваты сами москвичи и гости столицы, так как плохо за небом смотрели и сообщили СМС-ой слишком поздно, не вовремя. И какие могут быть претензии к службам ПВО МО РФ.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх