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Гладилин назвал своих кандидатов на пост наставника сборной России по футболу

Известный тренер, ветеран «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, кто, по его мнению, может сменить Станислава Черчесова на посту наставника сборной России.

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