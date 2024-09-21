Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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С Праздником Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

С Праздником Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Тропарь, глас 4 : Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во,/ ра́дость возвести́ всей вселе́нней:/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце пра́вды Христо́с Бог наш,/ и, разруши́в кля́тву, даде́ благослове́ние,// и, упраздни́в сме́рть, дарова́ нам живо́т ве́чный.

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