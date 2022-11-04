Вылитая школьница! Преобразившаяся Пегова произвела фурор

Актриса похвасталась соблазнительной фигурой. Ирина Пегова Социальные сетиПопулярная актриса Ирина Пегова любима публикой не только благодаря своему таланту, но и тем, что никогда не стремилась подогнать свою к общепризнанным стандартам красоты.