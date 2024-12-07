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Журова ответила Гашеку на слова о долге перед Украиной

Журова ответила Гашеку на слова о долге перед Украиной

Депутат Журова назвала слова Гашека о долге НХЛ перед Украиной русофобскими Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова ответила олимпийскому чемпиону и двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку, заявившему о долге Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) перед Украиной.

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Комментарии
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федор
Этому Гашеку надо сказать, что падла просрали Чехословакию, а теперь лизун пиндосовский гадите год только можете. Просто тварь!
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14 час.

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