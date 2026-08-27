Востоковед Кича: Иран добивается вытеснения США с Ближнего Востока

Иран рассматривает противостояние с Израилем как борьбу за выживание, поэтому в боевых действиях против поддерживающих Тель-Авив США Исламская Республика поставила перед собой цель вытеснить американских военных с Ближнего Востока.
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