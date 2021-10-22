В Кремле заявили, что кум Путина не обращался за гражданством России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что лидер украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не просил о российском гражданстве.
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