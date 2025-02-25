Разогнать рассадники радикального исламизма мешает коррупция чиновников и нерешительность силовиков

Бывший агент российского РУБОП Михаил Игнатов рассказал информационному агентству Ura.ru, что подпольные клубы смешанных единоборств в России часто посещаются нелегальными иммигрантами и что эти клубы могут стать «местами сбора радикальных элементов».
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