Должен ли коммунист быть готовым к репрессиям?

Темы дняПолитикаДолжен ли коммунист быть готовым к репрессиям?автор - Паренек из Сан-Франциско. "Как можно призывать к революции, ведь это же сразу признают экстремизмом?".Вернуться к статье6619НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLLenarСегодня такой же эксплуататорский = господско-рабский режим ! Большевики за свои идеи , за народ и страну были готовы идти и шли на пожизненную каторгу ! Были вне закона ! Царская охранка пресследовала их всюду и всеми средствами , как угрозу для существования царизма - господско-рабского общества !!! -------- Сегодняшние коммунисты они кто ? С эксплуататорским режимом не борются ! Сами в их рядах ... , и по своей деятельности стоят на страже их интересов !!! Сами , пребывая в депутатах , пишут законы для сохранности СИСТЕМЫ ! Продажные перерожденцы ставшие деградантами ? Про свои идеи , про страру , про народ ... абсолютно забыли ... ! Присосались к кормушке системы и на подачках буржуазии только жируют !SSoberingБольшевики - это большевики. А вот коммунисты те же троцкисты по своей идеологии. Это они повывели большевиков.mark nikitinЛюбое движение за развал страны, это политика враждебных стран, против страны. Любые митинги в пользу врага. Сейчас главный выгодо-преобретатель от протестов и революций в России, это Америка. Она раскручивает майданы для разрушения очередной страны.Дмитрий Соловьевеще ляпни что разворовывание страны это благо.. пнх, смотря ПРОТИВ ЧЕГО протесты и митинги ВЛАСТЬ ОБЯЗАНА РАБОТАТЬ НА ВЕСЬ НАРОД, вот с нее и начнем., а когда будет выполнять обязанности - не будет и протестовЛЛенарБольшевиков скосила ВОВ-на , они первыми шли на бой ! Коммунисты-троцкисты отсиживались в тылу ... ! Сталин в 1952г. переименовал ВКПБ в КПСС , тем самым зафиксировал факт что Большевиков не стало ! А с его "уходом" (убийством) власть захватили троцкисты ... и повели страну медленной дорогой к вакханалии 90-х !mark nikitinРазворовывание это оккупационный механизм. Те кто ворует работает на врага.ЛЛенар" политика враждебных стран" = У них для этого есть своя армия внутри страны (РФ) . Это все олигархи , все либералы , прозападное продажное чиновничество , самоназванная элитка либеральных ориентиров , и пр. шваль ! Народ спит , они работают , они активны , инициативны , ...! А спящий , неосознанный народ это овечки на заклание . ... На эти же митинги , майданы их же и выгоняют = как пушечное мясо !!!ИИЗРАЭЛЬХЭНДСЯ вот тоже никак не соображу! Но, если Миша смог ОДИН развалить ТАКУЮ страну, то ему надо отливать памятник размером с Эйфелеву башню из чистейшего золота! Это ж надо КАКИМ обладать интеллектом, силой и умом, чтобы такую странищу ухайдокать! А про предателей - это вот я немного поразмыслил и вот к такому выводу пришел: А не слишком ли много было этих предателей? Начнем по порядку: - гениальный секретарь - 1 шт - Поллитрбюро ЦК КПСС - 1 орава - ЦК КПСС - целая шобла - первый секретарь союзной республики - 14 шт. - ЦК компартии союзной республики - 14 шт - первый секретарь обкома партЕи - МНОГО! - первый секретарь компартЕи автономной республики - меньше, чем первых секретарей обкомов, но тоже МНОГО! - первый секретарь райкома партии - этих уже дохера! - секретари первичных парторганизаций - этих еще больше! НО! Мы еще не учитываем всю шоблу прихлебателей, ударно трудившихся в качестве бумагонош и секретаркоебш, а их было ой как много! А еще НЕ учитываем вернейших помощников партЕи - ксасамольцефф! А еще не учитываем ударников профсоюзного труда! И ведь все, сволочи, оказались предателями! Только ЧЛЕНОВ (читай х-ев!!!) партЕи было 20 миллионов голов! Плюс 41 миллион голов самых надежных помощников партЕи! Итого - 61 мульён предателей! Мало? Иль еще посчитать?SSoberingсовершенно верноLLuidmilaВообще-то страну начал сдавать западу Хрущёв. он был истинным троцкистом во власти. Вот 50 лет понадобилось, чтобы устойчивость страны разрушить. Горбачёв только зафиксировал результат.Леонид БуравлевЛюбой, кто хочет сменить ЛЮБОЙ правящий режим (диктатуру, демократию, авторитарный и т.п.) силовым путем (революция, переворот и т.п) должен быть готов к репрессиям со стороны государства.Поскольку государство защищает тот строй, который установлен принятыми законами, и не позволит изменить его насильственным путем.WWaleryТема написана идиотом и вряд ли пареньком из Сан-Франциско. Американцы на карте Россию показать не могут. Однако пытаются навязать нам охоту на Ведьм. В России свобода слов и мыслей и не так как в Америке. В России преступника задерживают и если надо - ранят. В америке полицейский стреляет 11 раз в человека, который не положил руки на руль (не успел или не услышал...) Американцы странные люди - всех готовы учить... чему? В америке коррупция уже заложена в экономику - триллион долларов потратили на Афганистан... Да ничего подобного - в карман положили! В странах, в которых появляются американские советники обычно становиться очень не уютно. Америка - это надувная мечта. как и данная статья.Владислав ВладиславКоммунист должен быть готов к вборосам и вранью, передергиваниям. Таким как в данной статье, к примеру.mark nikitinДмитрий Соловьевне только коммунист но любой кому не нравятся вранье, воровство, богатство кучки жуликов и бедность НАРОДА это вообще, а рост цен и прочее вообще не могут нравиться никому, кроме тварей которые поднимая цены стригут СВЕРХприбыльДмитрий Соловьевэто про ЕДро и великого сказочника, тогда точно хотя вряд ли кто им верит.mark nikitinНу если Ты не веришь, это не значит что все не верят.. Взгляни в интернет, люди высказываются о том кому они верят.TatyanaУже 31 год)))ИИЗРАЭЛЬХЭНДСКоммунистов идеалистов поубивал бандит СталинSSoberingНе было коммунистов идиалистов. Были троцкисты и большевики, объединяемые так сказать коммунистической партией. Наоборот троцкисты перестреляли большевиков и захватили власть для развала СССР.mark nikitinДмитрий Соловьевкоммунист СТАЛИН поубивал лукавых антинародных тГцкистов тут ведь как, когда жулик ворует ему это нравиться но не нравиться тем, у кого воруют а когда жулика поймали и выписали люлей, все наоборотИИЗРАЭЛЬХЭНДССталин был грабителем и убийцей примазовшийся к большевикамИИЗРАЭЛЬХЭНДСаИИЗРАЭЛЬХЭНДСА про предателей - это вот я немного поразмыслил и вот к такому выводу пришел: А не слишком ли много было этих предателей? Начнем по порядку: - гениальный секретарь - 1 шт - Поллитрбюро ЦК КПСС - 1 орава - ЦК КПСС - целая шобла - первый секретарь союзной республики - 14 шт. - ЦК компартии союзной республики - 14 шт - первый секретарь обкома партЕи - МНОГО! - первый секретарь компартЕи автономной республики - меньше, чем первых секретарей обкомов, но тоже МНОГО! - первый секретарь райкома партии - этих уже дохера! - секретари первичных парторганизаций - этих еще больше! НО! Мы еще не учитываем всю шоблу прихлебателей, ударно трудившихся в качестве бумагонош и секретаркоебш, а их было ой как много! А еще НЕ учитываем вернейших помощников партЕи - ксасамольцефф! А еще не учитываем ударников профсоюзного труда! И ведь все, сволочи, оказались предателями! Только ЧЛЕНОВ (читай х-ев!!!) партЕи было 20 миллионов голов! Плюс 41 миллион голов самых надежных помощников партЕи! Итого - 61 мульён предателей! Мало? Иль еще посчитать?ИИринаУ врагов коммунистов всё четко ,всё ,что они с их лицемерным "праведным гневом " выставляют за "преступления " коммунистов ,они во всех остальных случаях оправдывают или "не замечают ", и считают ,что сами они имеют полное право делать то же самое ,включая ,проводить политические репрессии против инакомыслящих ,и их "иноагенты "-это всё те же "агенты вражеских государств " у коммунистов ,которых ,по верещанию врагов коммунистов ,в СССР не было ,а вот у самих врагов коммунистов их куча .БагираSSoberingУ неё не всё в порядке с башкой. Тяжелее некуда.mark nikitinTatyanaПо последним сведениям- у неё дома бабья яма)) постучись-ка башкой об стены с недо.....ба, не такое запоешь)))БагираЗасранец из Сан-Франциско, а скорее очередной проворовавшийся либераст удрапавший от закона, кончай митинговать - посмешищем выглядишь. Не надо здесь искать дураков, а просто посмотрись в зеркало.Дмитрий Соловьевда ну, если он за ЕДРО то ему бежать нет необходимостиДмитрий Соловьевобкуренный "паренек", наверно сын олигарха? предлагаю вопрос поставить ИНАЧЕ, а именно : - должна ли ВЛАСТЬ работать на ВЕСЬ НАРОД и на ЭТУ СТРАНУ ? ( судя по конституции, все законам и логике - ОБЯЗАНА !!! ) - должны ли отвечать по "заслугам" жулики и коррупционеры, которые страну разворовывают ???? - по поводу кто должен бояться репрессий - хороший при мер современный Китай и СССР времен СТАЛИНА, репрессий должны бояться лукавые твари, вредители, враги народа а честным гражданам бояться нечегоРумина Мавлеева (Саитова)А вот Татьяна,Людмила и Кремлебот считают что репрессий должны не бояться лукавые твари, вредители, враги народа.Дмитрий Соловьевтак они их прислуга, что тут удивительногоБорис НиколаевичДолжен быть коммунист готовым к репрессиям, то должен! Но нарываться специально, и без нужды сломя голову лезть на рожон тоже не должен! Даже В.И.Ленин не раз эмигрировал, для избежания непосредственной угрозы арестов! И ничего в этом зазорного нет. Зазорное будет тогда, тогда человек под давлением репрессий откажется от своих коммунистических убеждений. Вот это уже будет предательством и ренегатством! Никакой великий полководец за зря не бросал свои армии на явно проигрышные битвы, а выискивал и выжидал удобные выигрышные пути и удобные моменты для начала атаки! А погубить зря армию и самого себя ума совсем не нужно!ИИЗРАЭЛЬХЭНДСУж сколько душЬ загубил под лозунгами .Коммунист Мехлис .и упыриха землячкаTatyanaага, Ленин он вообще жил по принципу "заграница нам поможет")) И ведь помогла)))Александр КловоРепрессии идут полным ходом...LLuidmilaПриведите пару фактов хотя бы.Александр КловоПривел, Вы то здесь при чем? Засранка с импортными буквами? Русский язык учите.Helg KonungrКаждый чиновник,живущий по "воровским понятиям" нынешней власти, старается совершать откаты руководству вовремя,в рамках договорных обязательств."Манда ты" правят бал.VGVasily GolovПока вороваты губернаторы.Их сажают,арестовывают.Есть среди них безмозглость.Купили томограф,но не предусмотрели как затащить,куда ставить.160 млн руб лежали на складе.Но этих чиновников избирают местные жители.Они избирают Главбуха общака ОПГ мэром города.Такой избиратель.LLuidmilaФакты конкретные про всех в студию, иначе враньё.Helg KonungrНа кого работаешь,гнида,народ в России никого не избирает.VGVasily GolovКого избрали президентом США и какие нарушения. Представители 8 политический партий будут в Госдуме.LLuidmilaКакой лютый бред, смешано всё в одну кучу.VGVasily Golov"лучше КПРФ, чем Единая Россия". Такие призывы шли по соцсеетям.Никто не считал нарушением закона.До выборов и во время выборов.ПВпетров викторСо стойким коммунистами, как и с советскими пионерами, всё ясно: "Будь готов - всегда готов!"... Но не только коммунистам, а и всем увлечённым "играми советских патриотов" нужно помогать ширше и глубже осваивать советскую, а особенно, сталинскую романтику... На мой взгляд, например, нашему современнику, увлечённому сталинским романтизмом, часто не хватает полноты ощущений сталинского времени... Поэтому, нужно, чтобы таким романтикам, были доступны "все опции" сталинской действительности... -- Как то читал, что у одного дальневосточного предпринимателя случилось знаменательное событие: он соорудил на территории своего имения придворный памятник т.Сталину... Ну порадовался человек, оповестил об этом событии округу... И всё: ну какая тут особая романтика!... А если бы сделать следующий логический шаг?!... Ночью подогнать к имению советского патриота - капиталиста автозак : "Чёрный воронок"... Несколько карателей в форме НКВД подняли бы его из тёплой постели и повезли бы в неизвестном направлении на справедливый суд особой судебной тройки, состоящей из местных пролетариев, которые бы и вынесли капиталисту - кровопийце и эксплуататору трудового народа, приговор по законам сталинского времени... А если бы этот приговор был предельно суров - то тут же, и привели бы его в исполнение... По-моему, такой закономерный и логический итог добавил бы свежую струю в игры этого советского патриота - капиталиста, да и не только его... Несомненно, что такой итог искренне порадовал бы и всех нынешних любителей справедливости по-сталински!...Сергей ПолосовНу, а чего? Здравая, перспективная, мысль! Есть такая замечательная идеома "ТЕХ ВРЕМЕН": "коммунисты - ВПЕРЕД!". (помнишь песенку: "Повсеместно, Где скрещены трассы свинца, Или там, где кипенье великих работ, Сквозь века, на века, навсегда, до конца: — Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!) Вот прозвучала "вселенская идея": построить типо БАМ, только "поперек" России... "КОММУНИСТЫ - ВПЕРЕД!"(кто стесняется - ОМОН в помощь). А "Северное сияние"? Чем тебе не предмет для приложения усилий: вдоль СевМорПути оптоволоконку до Сахалина пробросить? И БЕСПЛАТНО, БЕСПЛАТНО, за харчи и бараки... ВОТ ЭТО действительно была бы ПРЕДАННОСТЬ идеям иПВпетров викторСергей!... Мы с Вами, как-то, дискутировали о нынешнем вожде российских коммунистов... Поэтому, нам понятно: суть - что советских коммунистов, что нынешних - зюгановцев, одинаково цинична, лжива и притворна, а идеология, которую они публично проповедуют, рассчитана на кого угодно, только не на них самих... Два примера... 1. ... Нарочито хвалебное стихотворение, которое Вы привели в пример, написал 27-летний поэт А.Межиров в 1950 году... А через 38 лет (в разгар перестройки), из-за особых обстоятельств, этот прославитель коммунистов бежал из СССР в логово капиталистов - в США, где и умер в 2009 году... В общем, всё, как по написанному: "Коммунисты, вперёд!"... 2. ... В постреволюционный сталинский период, известный теоретик большевизма и коммунизма Н.Бухарин, в одном из своих произведений, теоретизировал: "Пролетарское принуждение во всех формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является... методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи..."(с)... Н.Бухарин считал, что ему, как организатору и теоретику коммунистического рая, место в этом раю обеспечено априори... Но советский верховный пролетарский жрец т.Сталин, взявший на себя функции апостола Петра, считал иначе: раз у него ключи от коммунистического рая, значит ему и решать, кто достоин это рая, а кому сначала, в геенне огненной придётся побывать... Не смотря на покаянное письмо т.Сталину и признание своих ошибок, Н.Бухарина расстреляли... Вождь был непреклонен: бухаринский человеческий материал был не готов для советского коммунистического рая... Как образно сказал поэт: "Жираф большой - ему видней!"(с)...Сергей ПолосовНу почему это "Бежал в Америку"? Он не "бежал" он был направлен с партийным заданием по организации популяризации марксистско-ленинской теории и формированию коммунистического подполья. Чему и отдал (в 2009 году) всю жизнь до капли... = Вот не верим мы в души прекрасные порывы и могущество партбилета (то есть виноват: "в могущество партийной идеалогии")!Михаил АбросимовСуроовые гооды ухоодяят .. в борьбе за своободу страаны.. за ними другие прихоодят.. они будут также трудныыы..Сергей Полосов...утрите суровые сле-е-езы пробитым в боях рукавом!Alexander MИстория говорит, что репрессии со стороны властей есть, но они не помогают - не спасают прогнившую власть от крушения. Народная мудрость говорит: сколько бы верёвочки не виться, конец всё равно будет! И народ нельзя обмануть. Задача новых большевиков-коммунистов обличать обман властей, льющийся со всех щелей. Обман о коммунистическом строе, о научном коммунизме и истории СССР, который используют и здесь заблудшие (или спецагенты - не знаем) в комментариях. Империалисты всегда держались и держатся до сих пор на обмане! Для этого они не жалеют финансы на СМИ, ядовитые литературу, искусство, лже- и даже на естественную науку, на религии, всячески поощряя и распространяя их. Оружие современного пролетариата - это ЗНИНИЕ, прежде всего, материалистические естественнонаучные, к числу которых относится марксизм-ленинизм, подлинная история ВКП(б) и СССР и других социалистических стран. Враги всего передового - это идеализм, мистика, индивидуализм, национализм и религии. При царе было голое невежество, то есть полная безграмотность 80% населения, а сегодня при империалистах умеющих читать обманывают ложными данными в книгах, в кино, во всех СМИ. И переучивать таких "грамотных" намного сложнее, но можно! Ибо сама власть на деле ежедневно показывает своё ужасное лицо миллионам людей! Власть постсоветская долго не продержится, как бы и чтобы она не предпринимала, как бы не обнулялась, как бы не переписывала бы формальные законы. Сегодня, в постсоциалистическую, постсоветскую эпоху гибель империализма будет не только в одной стране, но и во всём мире. Сегодняшнее "торжество" капиталистов в историческом процессе - это всего лишь временное улучшение перед агонией! Маркс и Ленин просветили человечество, проложили путь к разумной цели его выживания и благополучного существования.Tatyana30 лет - это уже почти половина срока существования коммунистической власти)) Ваша мантра про "ненадолго" несколько устарела.LLuidmilaмраксист?Александр Григорова зюганов еще не сидел ...значит липовый коммунистTatyanaОднозначно должны быть готовы))) Путин их не тронет - он не пакостный и незлопамятный. Но если "патриоты" перестараются и коммунисты таки придут к власти - они по старой и уже не раз опробованной традиции зачистят пространство от тех, на чьих плечах они к власти пришли. Вот тут-то и начнутся настоящие репрессии: расстрельные тройки, чекисты с маузерами, расстреливающие "контру" без суда и следствия по собственному решению, что это "контра" (у Зюганова уже это слово прозвучало). Так что, господа-товарищи коммунисты, учите историю. Зюганов-то не дурак - ему победа на выборах не особо была нужна. Он-то понимает, что лучше уйти на пенсию с почетом и наградами при Путине, чем быть застреленным в каком-нибудь подвале или зарубленным ледорубом в какой-нибудь Аргентине))) Если КПРФ придет к власти - ему не спастись))) Везде достанут.Валерий КучеренкоТы так его любишь. Тогда прямо посмотри в глаза миллионам российским пенсионерам получающим нищенскую пенсию, детям которые просят помочь деньгами на дорогостоящее лечение, на разрушенные заводы и фабрики, на разрушенное сельское хозяйство за все за это поцелуй его знаешь куда.TatyanaСмотри прямо МНЕ в глаза: я - российская пенсионерка)) И смотрю в глаза прямо абсолютно всем. Дети просят помочь, говоришь? В твоем вожделенном социализме такие ПРОСТО умирали. Заводы-фабрики? Которые производят то, что востребовано - не только старые не разрушены - но и новые построены. Сельское хозяйство? СТОП, а ты из какой страны пишешь? Впервые за историю после 1917 года в России не только сытое население и полные прилавки - но еще и достигнута продовольственная безопасность, мы снова крупные экспортеры зерна, у нас завались собственного мяса, овощей, растут сады, виноделие практически оклемалось. Ты бы не палился так со своим враньем, что ли. Стыдно за тебя.Адольф ПешковХотя ты и старая дура, но видно ты не на пенсию живёшь, а удалось прихватить своевременно то, что работает.TatyanaНу да - удалось прихватить от родителей хорошие мозги, а от себя - трудолюбие)) И, представь - работает и то, и другое)))Виктор ОнегинПо автору : Капитализм злее феодализма,значит коммунизм должен быть злее капитализма.Провокационная статья.Пока не было ни коммунизма ,и тем более всякого рода переходного его варианта социализма.Государственный капитализм с основами принудительного распределения всего и вся так называемыми коммунистами.Вы почитайте устав КПСС.Коммунист там ни чего не исполнял кроме принципа демократического централизма(выверт то какой?!!)TatyanaДостаточно того, что в свой коммунистический рай большевики тянули через принуждение всех форм, включая расстрелы несогласных. Что можно построить на насилии и принуждении - непонятно только тем. у кого мозги промыты с детства "пролетарской ненавистью"(((Алла ДубининаУ коммунистов весь накал страстей уходит в свисток без пользы, разговоров заманух выше крыши, а голосуют как все имитаторы. ГД наверно колдовское место после первой получки подачки от власти все стараются ее оправдать и отмыть как можно лучше. Зачем нам слуга уже подкупленный другим негласным хозяином???Комментировать
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