Выяснилось, как эффективно поддерживать здоровье с помощью витаминов

Они помогают восполнить дефицит важных микроэлементов Сбалансированное питание — важнейший элемент поддержания здоровья, но в условиях напряженного образа жизни часто не удается обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами лишь с помощью еды, рассказала РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина», к.