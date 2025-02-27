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Петербургский дневник

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Выяснилось, как эффективно поддерживать здоровье с помощью витаминов

Выяснилось, как эффективно поддерживать здоровье с помощью витаминов

Они помогают восполнить дефицит важных микроэлементов Сбалансированное питание — важнейший элемент поддержания здоровья, но в условиях напряженного образа жизни часто не удается обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами лишь с помощью еды, рассказала РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина», к.

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