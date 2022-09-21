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Карпин допустил переход сборной России в Азиатскую конфедерацию

Карпин допустил переход сборной России в Азиатскую конфедерацию

Главный тренер россиян считает, что это может произойти через два-три года Фото: Валерий Карпин (global look press) Сборная России может начать выступать в рамках Азиатской конфедерации футбола через два-три года.

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