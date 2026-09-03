Бразилия: двое мирных жителей получили ранения в результате попадания шальных пуль во время перестрелки между полицией и преступниками в Морру-ду-Денде на острове Илья-ду-Говернадор, северная зона Рио-де-Жанейро, в вечерние часы 2 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым