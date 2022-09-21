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Neutrinovoltaic подтверждает возможность бестопливной генерации «свободной энергии» Теслы

Neutrinovoltaic подтверждает возможность бестопливной генерации «свободной энергии» Теслы

Вся история человечества – череда войн и вооруженных конфликтов. Любое государство можно вернуть в «каменный век», уничтожив его энергетическую инфраструктуру.

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