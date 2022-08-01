Politico: США могут переключить внимание с Украины на Тайвань

США могут переключить внимание с ситуации на Украине на взаимоотношения между Китаем и Тайванем. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на пожелавшего сохранить свое инкогнито дипломата одной из европейских стран.
Популярные статьи
- Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Быкова, журналистов Дмитрия Алешковского и Евгению Альбац
- МИД Франции: ОБСЕ запускает механизм оценки ситуации с правами человека в России
- Глава Минобороны Израиля Ганц заявил о готовности нанести ядерный удар по Ирану, чтобы затормозить его ядерную программу
Свежие комментарии