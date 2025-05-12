JP: Уиткофф прилетит в Израиль на фоне освобождения гражданина США Александра

Специальный посланник США Стив Уиткофф посетит 12 мая Израиль и встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и рядом высокопоставленных чиновников в связи с готовностью радикального палестинского движения ХАМАС освободить израильского солдата и гражданина США Идана Александра.
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