Немцы не верят в победу Украины в конфликте

В победу Украины в военном противостоянии с РФ не верят более 60% жителей Германии. Об этом свидетельствуют результаты общественного мнения, проведенного социологической службой Forsa для телеканалов RTL и NTV 9 и 12 февраля.
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