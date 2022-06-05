Токсичные беженцы

Представьте, что на вас смотрят, как на мусор в ведре, и задумчиво морщат лоб. А вопрос, который способствует образованию складок на лбу смотрящего на вас человека, может быть только один: выбросить сейчас или чёрт с ним, пусть до завтра повоняет? .