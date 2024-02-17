Начало конца: решение Бельгии может привести к разрушению европейской экономики

Бельгия выделит Украине 611 млн евро из доходов, полученных от замороженных активов РФ. «По данным офиса бельгийского министра, который подтвердил информацию, речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии», – говорится в публикации издания La Libre.
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