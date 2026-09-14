В Алтайском крае втрое выросло число случаев мужского бесплодия

Болезни часто протекают бессимптомно, поэтому каждый четвертый мужчина приходит к врачу лишь по настоянию близких В Алтайском крае фиксируется тревожная динамика: за последний год количество случаев мужского бесплодия увеличилось втрое, при этом проблема все чаще затрагивает молодых мужчин.