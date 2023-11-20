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Умер экс-кандидат в президенты России Тулеев. Губернатор Кузбасса оценил его личность

Умер экс-кандидат в президенты России Тулеев. Губернатор Кузбасса оценил его личность

Сергей Цивилёв констатировал, что экс-губернатор Кемеровской области умер на 80 году жизниГубернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сегодня утром сообщил трагическую новость: бывший глава региона Аман Тулеев скончался.

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