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МОСИНФОРМ

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ОЖД оказала помощь 43,4 тыс. маломобильных пассажиров с начала года

ОЖД оказала помощь 43,4 тыс. маломобильных пассажиров с начала года

На вокзалах Октябрьской железной дороги (ОЖД) за первые восемь месяцев 2026 года помощь в сопровождении получили 43,4 тысячи маломобильных пассажиров.

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