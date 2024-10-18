"Убивать точно не собирался": Боец СВО едва не погиб в Подмосковье после подлого удара. Родные нападавшего объяснили - "хотел пригрозить"

Боец СВО, который заступился за девушку, едва не погиб в Подмосковье после подлого удара. Родные нападавшего объяснили: "Убивать не собирался, хотел пригрозить".
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