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Культуромания

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Фолк-группа «Груша» и Артур Абаев отправятся на совместные гастроли в Чердынь и Красновишерск

Фолк-группа «Груша» и Артур Абаев отправятся на совместные гастроли в Чердынь и Красновишерск

17 октября в рамках проекта «Большие гастроли» состоятся концерты фолк-группы «Груша» и певца Артура Абаева.

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