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Новости для Фанов

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Кино, которое не обещает счастливого финала: истории любви, остающиеся в памяти навсегда

Кино, которое не обещает счастливого финала: истории любви, остающиеся в памяти навсегда

Есть фильмы, после которых ещё долго сидишь в тишине, потому что внутри всё переворачивается. Они не дарят утешения и не притворяются, что всё будет хорошо.

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