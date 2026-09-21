На Восточной 16-летняя девушка попала под трамвай

В Екатеринбурге на перекрестке Ленина-Восточная трамвай наехал на девушку-подростка. Пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области сообщает, что девушка шла вдоль остановки, ей стало плохо и она упала на трамвайные пути.
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