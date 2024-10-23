Мэр рассказал о подготовке администраторов к работе в медучреждениях Москвы

Четыре года исполнилось проекту «Мой администратор». Сначала он заработал в поликлиниках, а затем — в центрах амбулаторной онкологической помощи, приемных отделениях больниц и флагманских центрах экстренной помощи.
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