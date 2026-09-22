В российские загранпаспорта с 2027 года будут внесены изменения

Правительство утвердило изменения бланка загранпаспорта гражданина РФ, которые вступают в силу с 1 января 2027 года.
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